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В Сомали от голода умерло 110 человек за последние 48 часов | Фото: Thinkstock05.03 10:58   MIGnews.com

В Сомали от голода умерло 110 человек за последние 48 часов

Около 100 человек погибли от голода, вызванного продолжающейся засухой на юге Сомали. Об этом сообщил премьер-министр страны Хасан Али Хайре.

"Это сложная ситуация для животноводов и домашнего скота. Люди также страдают от голода и диареи. В течение последних 48 часов в регионе Бай погибли 110 человек", - заявил премьер.

Али Хайре добавил, что сомалийское правительство сделает все возможное для спасения людей. Также он призвал всех сомалийцев, где бы они ни были помочь умирающим сородичам.

В минувший вторник власти Сомали объявили о национальной катастрофе в стране.

Отметим, что 260 тысяч человек погибли из-за голода в Сомали.
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