05.03 10:58 MIGnews.com

В Сомали от голода умерло 110 человек за последние 48 часов

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Около 100 человек погибли от голода, вызванного продолжающейся засухой на юге Сомали. Об этом сообщил премьер-министр страны Хасан Али Хайре."Это сложная ситуация для животноводов и домашнего скота. Люди также страдают от голода и диареи. В течение последних 48 часов в регионе Бай погибли 110 человек", - заявил премьер.Али Хайре добавил, что сомалийское правительство сделает все возможное для спасения людей. Также он призвал всех сомалийцев, где бы они ни были помочь умирающим сородичам.В минувший вторник власти Сомали объявили о национальной катастрофе в стране.Отметим, что 260 тысяч человек погибли из-за голода в Сомали.