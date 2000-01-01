05.03 10:22 MIGnews.com

Акт вандализма на еврейском кладбище в Бруклине

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На крупнейшем еврейском кладбище Нью-Йорка, в Бруклине неизвестные разгромили надгробные плиты в субботу, поздно ночью. Об инциденте сообщили в воскресенье утром, 5 марта. За последние две недели это уже четвертый акт вандализма и осквернения еврейских могил.Дов Хайкинд депутат законодательной Ассамблеи штата Нью-Йорк, член Демократической партии США опубликовал в своем Twitter фотографии разрушенных могил на еврейском кладбище Washington Cemetery, в Бруклине.Также он сообщил, что говорил об ужасном инциденте с местной полицией.Правоохранительные органы объявили о начале расследования этого вопиющего акта вандализма.