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Авария в аэропорту Стамбула: 120 пострадавших | Фото:05.02 21:22   MIGnews.com

Авария в аэропорту Стамбула: 120 пострадавших

По меньшей мере 120 человек получили ранения во время аварии самолета в аэропорту Стамбула в Турции. Самолет со 170 пассажирами соскользнул с взлетно-посадочной полосы и разбился на три части. Причиной аварии стала "плохая погода и жесткая посадка".

"В настоящее время 120 человек, которые получили ранения, были госпитализированы", - заявил губернатор Али Ерликая, добавив, что большинство из них "преуспевают, за исключением одного или двух человек".

Boeing 737, эксплуатируемый турецким бюджетным перевозчиком Pegasus Airlines, вылетел в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен из эгейского портового города Измир.

Ранее сообщалось, что самолет соскользнул с взлетно-посадочной полосы в стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен и врезался в дорогу. Власти заявили, что сообщений о жертвах не поступало.

На видео видны серьезные повреждения самолета, фюзеляж авиасудна разломало на три части.


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