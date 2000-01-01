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Африка испытывает худшее нашествие саранчи за 70 лет | Фото:05.02 22:22   MIGnews.com

Африка испытывает худшее нашествие саранчи за 70 лет

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила о возможной катастрофе в Восточной Африке из-за налета пустынной саранчи. Рои этого насекомого, впервые обнаруженные в декабре, уже уничтожили десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Кении, Сомали и Эфиопии.

Это худшее нашествие саранчи за последние 70 лет. ФАО сообщила, что по крайней мере один рой саранчи уже был замечен в Эритрее, а также в Омане и Йемене.

Еще до нашествия около 11 миллионов человек в Эфиопии, Сомали и Кении испытывали нехватку продовольствия. Министерство сельского хозяйства и ирригации Сомали объявило нашествие саранчи национальной чрезвычайной ситуацией.

"Мы сильно зависим от этого сезона, и мы беспокоимся, что саранча уничтожит наш урожай, и мы останемся голодными до конца года, ожидая октября следующего сезона сбора урожая", - сказала фермер из восточной Кении.


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