Африка испытывает худшее нашествие саранчи за 70 лет
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила о возможной катастрофе в Восточной Африке из-за налета пустынной саранчи. Рои этого насекомого, впервые обнаруженные в декабре, уже уничтожили десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Кении, Сомали и Эфиопии.
Это худшее нашествие саранчи за последние 70 лет. ФАО сообщила, что по крайней мере один рой саранчи уже был замечен в Эритрее, а также в Омане и Йемене.
Еще до нашествия около 11 миллионов человек в Эфиопии, Сомали и Кении испытывали нехватку продовольствия. Министерство сельского хозяйства и ирригации Сомали объявило нашествие саранчи национальной чрезвычайной ситуацией.
"Мы сильно зависим от этого сезона, и мы беспокоимся, что саранча уничтожит наш урожай, и мы останемся голодными до конца года, ожидая октября следующего сезона сбора урожая", - сказала фермер из восточной Кении.