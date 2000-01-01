06.02 07:09 MIGnews.com

Десятки людей стали жертвами лавины в Турции

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По меньшей мере, 33 человека погибли в восточной Турции в среду, 5 февраля, в результате схождения лавины.По сообщениям правительственного агентства по борьбе с бедствиями AFAD, тела 33 спасателей и гражданских лиц были обнаружены в провинции Ван, где они доставали микроавтобус, засыпанный лавиной накануне.Пять человек на борту транспортного средства были убиты, в результате чего общее число жертв достигло 38. Восемь человек были спасены. Число раненых составило 53 после повторного схождения лавины между районами Бахсарай и Катак.Министр здравоохранения Фахреттин Коджа предупредил, что число жертв может возрасти, поскольку местные СМИ сообщают, что неизвестное число людей все еще может находиться под снегом.Губернатор Ван Мехмет Эмин Билмез заявил, что спасательные работы продолжаются, несмотря на сложные зимние условия. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу добавил, что спасатели сделали паузу на ночь и возобновили свои усилия в среду утром, чтобы найти последних двух человек.Местные СМИ сообщают, что жители близлежащих районов также участвовали в спасательных работах в труднодоступных местах. Специальный военный самолет с 75 офицерами жандармерии и другими сотрудниками службы спасения прибыл из Анкары, сообщили AFAD и министерство обороны.