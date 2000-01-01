Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Десятки людей стали жертвами лавины в Турции | Фото:06.02 07:09   MIGnews.com

Десятки людей стали жертвами лавины в Турции

По меньшей мере, 33 человека погибли в восточной Турции в среду, 5 февраля, в результате схождения лавины.

По сообщениям правительственного агентства по борьбе с бедствиями AFAD, тела 33 спасателей и гражданских лиц были обнаружены в провинции Ван, где они доставали микроавтобус, засыпанный лавиной накануне.

Пять человек на борту транспортного средства были убиты, в результате чего общее число жертв достигло 38. Восемь человек были спасены. Число раненых составило 53 после повторного схождения лавины между районами Бахсарай и Катак.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа предупредил, что число жертв может возрасти, поскольку местные СМИ сообщают, что неизвестное число людей все еще может находиться под снегом.

Губернатор Ван Мехмет Эмин Билмез заявил, что спасательные работы продолжаются, несмотря на сложные зимние условия. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу добавил, что спасатели сделали паузу на ночь и возобновили свои усилия в среду утром, чтобы найти последних двух человек.

Местные СМИ сообщают, что жители близлежащих районов также участвовали в спасательных работах в труднодоступных местах. Специальный военный самолет с 75 офицерами жандармерии и другими сотрудниками службы спасения прибыл из Анкары, сообщили AFAD и министерство обороны.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:42
Авария в аэропорту Стамбула: пострадали израильтяне
08:39
Операция в Газе может начаться до выборов
08:27
Число сдающих багрут по русскому языку растёт каждый год
08:21
Полицейский ПА убит в столкновениях с ЦАХАЛом в Дженин
08:16
Теракт в  Иерусалиме совершен на угнанном автомобиле
07:50
В Италии паника из-за коронавируса
07:48
Маккаби побеждает Химки
07:36
Китайцев сторонятся как "прокаженных" в Иерусалиме
07:27
Раненные в Иерусалиме - солдаты, возвращавшиеся с присяги
07:22
Дженин: полицейский ПА открыл огонь по ЦАХАЛу
07:15
Израиль атаковал в Дамаске
07:12
Землетрясение на севере Израиля
07:05
Солдаты Голани не успели заметить террориста
06:47
Полиция: водитель, совершивший наезд, уходит на юг
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus