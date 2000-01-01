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Израильтян задержали на шесть часов в аэропорту Москвы | Фото:05.02 19:08   MIGnews.com

Израильтян задержали на шесть часов в аэропорту Москвы

Пять израильских граждан задержали в московскому аэропорту и продержали шесть часть. Позже они были отправлены обратно в Израиль в среду, 5 февраля, сообщает Аруц Шева. Это второй подобный инцидент менее чем за неделю.

Российские власти в течение нескольких часов держали израильтян в аэропорту без паспортов, воды и доступа в ванную комнату, сообщил один из задержанных пассажиров новостному сайту Ynet. Только после жалобы им выдали небольшую бутылку воды для всех.

"Для государства Израиль неудобно, что с его гражданами обращаются таким образом", - сказала одна из задержанных женщин. "Достаточно плохо, что нас не пустили в Россию, но зачем запирать нас в комнате на шесть часов без воды, без туалета и без контакта с внешним миром?"

Она сказала, что правоохранительные органы сфотографировали их, взяли ДНК и отпечатки пальцев после того, как они прибыли на рейс Аэрофлота.

Аналогичный инцидент произошел в прошлую пятницу, когда 10 граждан были задержаны всего через день после освобождения Наамы Иссахар. Министерство иностранных дел сослалось на российские пограничные власти, заявив, что израильтянам "не удалось объяснить причину их прибытия в Россию", сообщается на сайте новостей.


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