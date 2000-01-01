05.02 18:05 MIGnews.com

Палестинцев призвали убивать евреев в TikTok

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В TikTok появилось видео, в котором прославляются террористические атаки палестинцев в Израиле. В анимационном видео изображен орел, который присутствует при каждом теракте. Об этом сообщает JP.Все случае, показанные в видео, основаны на реальных событиях, согласно палестинским СМИ (PMW), которые обнаружили его.Видео начинается с полета орла, спускающегося к белому фургону. Машиной управляет террористы, который через мгновение сбивает израильтян на железнодорожной станции в Иерусалиме. В ноябре 2014 года палестинский террорист Ибрагим аль-Акари сбил израильтян на станции легкорельсового транспорта в Иерусалиме, убив 38-летнего Джидана Асада и 17-летнего Шалом Аарона Бадани и ранив 13 человек.Орел летит дальше, к месту теракт, в котором был убит ортодоксальный еврей в Старом городе Иерусалима. В октябре 2015 года 19-летний палестинский террорист Муханнад Халаби зарезал раввина Неемию Лави и Аарона Беннетта.Еще два реальных нападения изображены таким же образом. Убийство двух израильтян террористом Мусбой Абу Сбейхом, а также ранения пятерых во время обстрелов в Иерусалиме в октябре 2016 года. Также6 показано нападения Мухаммеда Саида Али на полицейских возле Дамасских ворот в Иерусалиме в октябре 2015 года.Орел - исламский символ, изображающий воинственную агрессию, военное господство и знать. Герб Палестинской администрации - это орел с распростертыми крыльями и палестинским флагом.Это не первый раз, когда появляются подобные ролики, поощряющие палестинскую молодежь совершать теракты. PMW задокументировал сотни, если не тысячи, подобных примеров подстрекательств, обнаруженных на постах в социальных сетях, официальных выступлениях ПА и на телевидении.