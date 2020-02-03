05.02 17:43 MIGnews.com

ПА: палестинский подросток застрелен ЦАХАЛом в Хевроне

קצין מג״ב סופג פגיעה ישירה של בקבוק תבערה במהלך התפרעות של פלסטינים בחברון. נפצע קל pic.twitter.com/Se1Itd571P — רועי שרון Roy Sharon (@roysharon11) February 3, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Палестинский подросток был застрелен израильскими силами безопасности во время столкновений в Хевроне, сообщает официальный сайт Палестинской автономии Вафа.В сообщении издания говорится, что неназванные местные источники идентифицируют подростка как 17-летнего Мохаммеда аль-Хаддада.ЦАХАЛ проверяет информацию.Согласно сообщениям израильских СМИ, Хаддад бросил зажигательную бомбу в солдат ЦАХАЛа после чего был застрелен.