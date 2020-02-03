05.02 17:43 MIGnews.com
ПА: палестинский подросток застрелен ЦАХАЛом в Хевроне
Палестинский подросток был застрелен израильскими силами безопасности во время столкновений в Хевроне, сообщает официальный сайт Палестинской автономии Вафа.
В сообщении издания говорится, что неназванные местные источники идентифицируют подростка как 17-летнего Мохаммеда аль-Хаддада.
ЦАХАЛ проверяет информацию.
Согласно сообщениям израильских СМИ, Хаддад бросил зажигательную бомбу в солдат ЦАХАЛа после чего был застрелен.
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