05.02 17:27 MIGnews.com

Арабы украли 65 попугаев из Мигдаль-ха-Эмек

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Прокуратура предъявила обвинения двум арабам из Анаты и Восточного Иерусалима в похищении 65 попугаев из Мигдаль-ха-Эмек на сумму около 175 000 шекелей (50 000 долларов США).В обвинительном заключении указывается, что преступники планировали украсть попугаев и отвезти их в Восточный Иерусалим. Злоумышленники забрались в среду обитания попугаев, разбили окно и несколько дверей, а также сломали сигнализацию. После чего, они проделали большую дыру в стенах здания, где находились попугаи.Обвиняемые поместили попугаев в маленькие клетки не по размеру, в результате чего пять птиц задохнулись и несколько получили травмы.Обвиняемые были арестованы на на шоссе 6, в направлении на юг.