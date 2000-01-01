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Арабы украли 65 попугаев из Мигдаль-ха-Эмек | Фото:05.02 17:27   MIGnews.com

Арабы украли 65 попугаев из Мигдаль-ха-Эмек

Прокуратура предъявила обвинения двум арабам из Анаты и Восточного Иерусалима в похищении 65 попугаев из Мигдаль-ха-Эмек на сумму около 175 000 шекелей (50 000 долларов США).

В обвинительном заключении указывается, что преступники планировали украсть попугаев и отвезти их в Восточный Иерусалим. Злоумышленники забрались в среду обитания попугаев, разбили окно и несколько дверей, а также сломали сигнализацию. После чего, они проделали большую дыру в стенах здания, где находились попугаи.

Обвиняемые поместили попугаев в маленькие клетки не по размеру, в результате чего пять птиц задохнулись и несколько получили травмы.

Обвиняемые были арестованы на на шоссе 6, в направлении на юг.


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