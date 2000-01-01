05.02 16:07 MIGnews.com

Младенец заболел коронавирусом через сутки после рождения

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Китайские государственные СМИ сообщают, что ребенку в китайском городе Ухань поставили диагноз нового коронавируса через 30 часов после рождения. Вирус убил почти 500 человек с момента появления в конце прошлого года.Эскперты считают, что это может быть случай "вертикальной передачи", то есть инфекции, передаваемые от матери к ребенку во время беременности, родов или сразу после.Мать показала положительный результат на вирус перед родами.Официальное информационное агентство Синьхуа сообщило в понедельник о похожем случае. Однако ребенок, родившийся на прошлой неделе от инфицированной матери, дал отрицательный результат.Вчера национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что самым старым человеком с диагнозом коронавирус является 90-летний мужчина из Китая. 80 процентов зарегистрированных случаев смерти - это пациенты в возрасте 60 лет и старше.