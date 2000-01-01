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Паника в самолете: охранник Кэмерона `оплошал` с оружием | Фото:06.02 03:45   MIGnews.com

Паника в самолете: охранник Кэмерона "оплошал" с оружием

Телохранитель бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона случайно забыл в туалете самолета заряженный пистолет прямо на раковине, став причиной массовой паники на борту и задержки рейса.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

В частности, пистолет Glock 17 нашел перепуганный пассажир, сразу же передав предмет членам экипажа. Но это был не единственный прокол телохранителя: в том же злосчастном туалете он оставил еще и паспорта – Кэмерона и свой.

"Мы ждали вылета, когда какой-то парень начал показывать на своем телефоне снимки оружия и двух паспортов – один из них принадлежал Дэвиду Кэмерону – которые, по его словам, он нашел в туалете", – рассказал пассажир.

Из-за переполоха, вызванного заряженным оружием, капитану пришлось успокаивать пассажиров, поясняя, что королевским особам и высокопоставленным политикам можно летать в сопровождении вооруженной охраны, а пистолет разрешено в таких случаях перевозить в ручной клади.

Такое заверение еще больше перепугало людей. После долгой заминки пилоту пришлось сказать, оружия в самолете больше нет. После чего рейс, задержавшийся на час, вылетел в Лондон. Полиция начала расследование в связи с инцидентом, а забывчивого офицера временно отстранили от службы.

Экс-премьер в этот день возвращался с супругой самолетом компании British Airways из Нью-Йорка.


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