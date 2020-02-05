Видео: воспитатели спасают детей от взрывчатки из Газы
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как сотрудники детского сада на юге Израиля спасают детей от самодельного взрывного устройства, запущенного из Газы.
Работники детсада заводят детей в безопасное место в среду, 5 февраля, как только видят связку шаров, к которой обычно цепляется взрывчатка.
Кадры, как сообщается, были сняты в неназванной общине недалеко от города Кирьят-Гат, который часто становится целью террористов.
На видео слышно, как персонал настойчиво призывает дети, некоторые из которых плачут, "быстро бежать вовнутрь".
К счастью, в инциденте нникто не пострадал.
Серия запусков взрывчатки в среду произошла после того, как ЦАХАЛ нанес авиаудары по Газе. Согласно сообщениям палестинских СМИ, самолеты ЦАХАЛа атаковали несколько целей вблизи Хан-Юниса в южной части Газы.
מה עובר על ילדי עוטף עזה? רק דוגמה אחת מצמררת: בהלה בגן ילדים בעוטף בזמן שבלון נפץ חולף בשמייים. "כל הילדים להיכנס לגן", קוראת הגננת pic.twitter.com/0Sqipaw5Od