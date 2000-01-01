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В Италии паника из-за коронавируса 06.02 07:50   MIGnews.com

В Италии паника из-за коронавируса

В Италии паника в связи с коронавирусом распространяется намного быстрее, чем само заболевание: китайский бизнес терпит убытки, а туристы из Китая становятся жертвами различных запретов.

В Италии зафиксировано два случая коронавируса, и правительство объявило о введении шестимесячного чрезвычайного положения, что усилило беспокойство среди жителей.

В одном из баров в Риме рядом с фонтаном Треви появилось сообщение о запрете для посещения для китайских клиентов, пишет BBC.

Музыкальная школа в Риме сказала ученикам из Восточной Азии не заниматься из-за случаев расизма.

Четыре губернатора северных итальянских регионов призвали детей, возвращающихся из поездок в Китай, не посещать школу в течение 14 дней.

Инциденты вызвали осуждение со стороны итальянских властей. Премьер-министр Джузеппе Конте раскритиковал региональных руководителей, сказав им, что они не имеют полномочий делать такие заявления и ничто не оправдывает такой страх.

Италия запретила все полеты в и из Китая и поместила в карантин 56 граждан Италии, которые вернулись из города Ухань.


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