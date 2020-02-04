Британия запретит дизельные и бензиновые авто

Великобритания запретит продажу новых бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 - на пять лет раньше, чем планировалось.
"Мы должны справиться с нашими выбросами CO2, и именно поэтому Британия призывает как можно скорее достичь нулевого уровня, чтобы каждая страна объявила достоверные цели", - сказал премьер Джонсон.
Великобритания обязалась достичь нулевого уровня к 2050 году, но глава политики британского отделения "Гринпис" Ребекка Ньюсом сказала, что Джонсону необходимо принять более широкие меры, чем переход на экологический транспорт.
На дизельные и бензиновые модели авто все еще приходится 90% продаж в Британии, и потенциальные покупатели более экологичных моделей обеспокоены ограниченным количеством точек зарядки, ассортиментом определенных моделей и стоимости, пишет MarketWatch.
Правительство заявило, что в прошлом году он предоставил дополнительные 2,5 миллиона фунтов (3,25 миллиона долларов) для финансирования установки более 1000 новых точек зарядки электромобилей на улицах жилых районов. Также предоставлены инвестиции для развития технологии электромобилей.