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Рамбам: онкобольных травили просроченными лекарствами | Фото:05.02 13:06   MIGnews.com

Рамбам: онкобольных травили просроченными лекарствами

Медики больницы "Рамбам" в Хайфе с 2016 по 2017 год выдавали проходящим химиотерапию онкобольным пациентам просроченные медикаменты.

Об этом говорится в расследовании "Едиот ахронот".

Как выяснили журналисты, в течение 1,5 лет сотрудники нового отделения цитотоксической лаборатории хранили лекарства после истечения срока годности, подделывая даты и серийный номер на упаковках.

Эти медикаменты вводились онкобольным. Сколько именно людей травили в больнице такими "лекарствами", и в каком состоянии находятся пациенты на сегодняшний день – неизвестно. В некоторых случаях срок годности истекал задолго до применения.

По словам сотрудников, имевшиеся препараты хранились в полном хаосе: некоторые лекарства смешивались с нарушением правил, а просроченные – подлежавшие утилизации – таинственно "пропадали". Один из сотрудников даже подал жалобу в полицию с обвинениями против руководства "Рамбам". Тем временем, в больнице не стали отрицать свидетельства, приведенные в статье журналистов.

"В 2017 году руководство провело тщательную проверку правил работы лабораторной аптеки, по итогам которой начало процесс реорганизации. После обращения журналистов "Едиот ахронот" была проведена тщательная проверка, в результате которой выяснилось, что утверждения, касающиеся 2016 года, верны. Руководство "Рамбам" выражает сожаление об этих случаях и просит прощения у пациентов и их семей", – сказано в заявлении.


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