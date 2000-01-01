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Вирус на лайнере в Японии: среди `заложников` израильтяне | Фото:05.02 10:56   MIGnews.com

Восемь израильтян - в изоляции на "лайнере коронавируса"

На круизном лайнере Diamond Princess, помещенном из-за коронавируса на карантин в японском порту Иокогама, находится восемь израильтян.

На данный момент подтверждено 10 случаев заражения среди 3,7 тысячи пассажиров судна, передает 12 канал.

"Мы на карантине и не можем покинуть каюты. Ситуация напряженная, мы даже не можем выйти в коридор", – пожаловался один из израильтян.

Еще один путешественник из Великобритании добавил, что пассажирам приносят еду прямо в комнаты – стучат в двери и тут же уходят. Те, кому не повезло с каютой без окон, застряли на несколько дней без естественного света и свежего воздуха.

Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что контактирует с членами семьи туристов и следит за ситуацией через консульство в Токио. По предварительным данным, израильские путешественники не входят в число зараженных.

Положительный тест на вирус оказался у 80-летнего пассажира из Гонконга, сошедшего на берег. Зараза передалась еще 10 пассажирам в возрасте от 50 до 80 лет, которые контактировали с пенсионером. Судно простоит на карантине две недели.

На борту лайнера находятся два австралийца, три японца, три пассажира из Гонконга, американец, филиппинец и двое россиян.


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