На данный момент подтверждено 10 случаев заражения среди 3,7 тысячи пассажиров судна, передает 12 канал.
"Мы на карантине и не можем покинуть каюты. Ситуация напряженная, мы даже не можем выйти в коридор", – пожаловался один из израильтян.
Еще один путешественник из Великобритании добавил, что пассажирам приносят еду прямо в комнаты – стучат в двери и тут же уходят. Те, кому не повезло с каютой без окон, застряли на несколько дней без естественного света и свежего воздуха.
Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что контактирует с членами семьи туристов и следит за ситуацией через консульство в Токио. По предварительным данным, израильские путешественники не входят в число зараженных.
Положительный тест на вирус оказался у 80-летнего пассажира из Гонконга, сошедшего на берег. Зараза передалась еще 10 пассажирам в возрасте от 50 до 80 лет, которые контактировали с пенсионером. Судно простоит на карантине две недели.
На борту лайнера находятся два австралийца, три японца, три пассажира из Гонконга, американец, филиппинец и двое россиян.