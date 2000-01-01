Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Потоп на базе Хацор: принято решение по виновным офицерам | Фото:05.02 07:01   MIGnews.com

Потоп на базе Хацор: принято решение по виновным офицерам

Во вторник, 4 февраля, командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал Амикам Норкин принял меры касательно ответственных за ущерб, нанесенный восьми истребителям F-16 и инфраструктуре после затопления ряда подземных ангаров на базе "Хацор".

Об этом рассказал журналистам начальник штаба ВВС, бригадный генерал Нир Баркан, уточнив, что повреждения предварительно оцениваются примерно в 30 миллионов шекелей, передает The Times of Israel.

Так, командир базы ВВС "Хацор", полковник А. (имя не раскрывается из соображения безопасности) решил заблаговременно подать в отставку, однако он продолжит карьеру в армии и собирается стать атташе по вопросам обороны в израильском посольстве за рубежом. Предварительные выводы расследования показали, что офицеры не предприняли необходимых шагов для предотвращения наводнения, несмотря на предупреждения синоптиков.

"Правильная и профессиональная эксплуатация дренажной системы базы, которая недавно была модернизирована, могла значительно снизить ущерб", – пояснил Баркан.

В результате командир эскадрильи F-16, командир эскадрильи технического обслуживания и командир авиационной эскадрильи получили серьезный выговор. Норкин пока ограничился такой мерой, однако расследование все еще продолжается.

Следствию также стало известно, что офицеры неверно оценили силу надвигающейся стихии, из-за чего вовремя не эвакуировали ангары и не предприняли другие шаги, необходимые для предотвращения наводнения. Пять из восьми затопленных истребителей уже возвращены на боевое дежурство. Оставшиеся три – проходят техобслуживание, а в строй вернутся через пару месяцев.

"Командующий ВВС отметил, что мы допустили ошибку в сроках обнародования инцидента. Было бы правильнее сообщить об этом раньше. Ошибка произошла из-за неправильной оценки оперативной ситуации", – добавил Баркан.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:39
Коронавирус: Си Цзиньпин внезапно исчез и породил слухи
14:14
Гутерриш: ветер безумия охватывает всю планету
14:02
Хаменеи "напророчил" смерть мирному плану Трампа
13:58
ЕС пригрозил Израилю
13:47
Прорыв с коронавирусом: фондовые индексы Европы взлетели
13:30
Израиль: ЕС финансирует левацкую агенду среди "русских"
13:17
Нетаниягу отменил изменение тарифов на проезд в такси
13:06
Рамбам: онкобольных травили просроченными лекарствами
12:55
ХАМАС угрожает воздушными шарами со слезоточивым газом
12:24
Снос палаток перерос в столкновения поселенцев с МАГАВ
12:11
Новые правила вывоза валюты из России
12:05
Видео: атака на джип ЦАХАЛа в Рамалле
11:45
Бени Ганц: где ваши мозги?
11:11
Германия: суд отказался убрать антисемитский барельеф
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus