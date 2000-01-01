Потоп на базе Хацор: принято решение по виновным офицерам
Во вторник, 4 февраля, командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал Амикам Норкин принял меры касательно ответственных за ущерб, нанесенный восьми истребителям F-16 и инфраструктуре после затопления ряда подземных ангаров на базе "Хацор".
Об этом рассказал журналистам начальник штаба ВВС, бригадный генерал Нир Баркан, уточнив, что повреждения предварительно оцениваются примерно в 30 миллионов шекелей, передает The Times of Israel.
Так, командир базы ВВС "Хацор", полковник А. (имя не раскрывается из соображения безопасности) решил заблаговременно подать в отставку, однако он продолжит карьеру в армии и собирается стать атташе по вопросам обороны в израильском посольстве за рубежом. Предварительные выводы расследования показали, что офицеры не предприняли необходимых шагов для предотвращения наводнения, несмотря на предупреждения синоптиков.
"Правильная и профессиональная эксплуатация дренажной системы базы, которая недавно была модернизирована, могла значительно снизить ущерб", – пояснил Баркан.
В результате командир эскадрильи F-16, командир эскадрильи технического обслуживания и командир авиационной эскадрильи получили серьезный выговор. Норкин пока ограничился такой мерой, однако расследование все еще продолжается.
Следствию также стало известно, что офицеры неверно оценили силу надвигающейся стихии, из-за чего вовремя не эвакуировали ангары и не предприняли другие шаги, необходимые для предотвращения наводнения. Пять из восьми затопленных истребителей уже возвращены на боевое дежурство. Оставшиеся три – проходят техобслуживание, а в строй вернутся через пару месяцев.
"Командующий ВВС отметил, что мы допустили ошибку в сроках обнародования инцидента. Было бы правильнее сообщить об этом раньше. Ошибка произошла из-за неправильной оценки оперативной ситуации", – добавил Баркан.