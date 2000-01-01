05.02 10:44 MIGnews.com

Видео: последний бой погибшего пилота Су-25 в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В сети появилось видео последнего боя пилота сбитого российского самолета Су-25 с боевиками в Сирии. Видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4.По данным "Коммерсанта", погибшего пилота зовут Роман Филлипов, кадровый офицер ВВС России.По предварительным данным, майор катапультировался в районе местонахождения террористов, вступил сними в бой и, чтобы не сдаваться в плен к боевика, подорвал себя гранатой.Российские СМИ сообщают, что Филиппова могут посмертно наградить званием Героя Российской Федерации.3 января в сирийской провинции Идлиб, боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" сбили российский самолет Су-25, выполняющий облет зоны деэскалации. По данным Минобороны РФ, выстрел по штурмовику производился из ПЗРК американского происхождения.Также есть информация, что видео принадлежит группировке "Джейш ан-Наср".