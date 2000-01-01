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05.02 09:48   MIGnews.com

В Китае произошло массовое ДТП: есть жертвы

В китайской провинции Юньнань на скоростном шоссе столкнулись 53 автомобиля. Четыре человека погибли. Об этом говорится в сообщении администрации района Сишань в соцсети Weibo.

ДТП произошло рано утром предположительно в 6:10 . По предварительным данным, причиной инцидента стали погодные условия: в провинции шел с нег с дождем, а также нетрадиционно для этой местности был резкий спад температуры до минусовой отметки. Из-за этого дорожное покрытие стало скользким и опасным для вождения, отмечают местные власти.

Также сообщается, что в результате аварии были госпитализированы три человека с травмами разной тяжести.

На месте происшествия работают аварийные службы, медики и сотрудники дорожно-транспортной полиции.
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