05.02 09:48 MIGnews.com

В Китае произошло массовое ДТП: есть жертвы

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В китайской провинции Юньнань на скоростном шоссе столкнулись 53 автомобиля. Четыре человека погибли. Об этом говорится в сообщении администрации района Сишань в соцсети Weibo.ДТП произошло рано утром предположительно в 6:10 . По предварительным данным, причиной инцидента стали погодные условия: в провинции шел с нег с дождем, а также нетрадиционно для этой местности был резкий спад температуры до минусовой отметки. Из-за этого дорожное покрытие стало скользким и опасным для вождения, отмечают местные власти.Также сообщается, что в результате аварии были госпитализированы три человека с травмами разной тяжести.На месте происшествия работают аварийные службы, медики и сотрудники дорожно-транспортной полиции.