05.02 11:11 MIGnews.com

Дочь Саддама Хусейна - в списке разыскиваемых преступников

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Власти Ирака впервые предали огласке список имен самых разыскиваемых преступников. В перечень вошли 60 человек, в том числе старшая дочь бывшего президента Саддама Хусейна — Рагад, находящаяся в Иордании.Об этом в понедельник, 5 февраля сообщает телеканал Al Sumaria.В обнародованном документе содержится информация и обвинения в отношении 28 полевых командиров террористической группировки "Исламское государство", 12 главарей "Аль-Каиды" и функционеров Партии арабского социалистического возрождения ("Баас", распущена в 2003 году после свержения Саддама Хусейна), в том числе Рагад. При этом среди указанных лиц нет главаря ИГИЛа Абу Бакра аль-Багдади, местоположение которого до сих пор не известно.По данным источника телеканала, все перечисленные обвиняемые находятся за пределами Ирака. Вопрос об их экстрадиции будет решаться совместно с Интерполом, утверждает он.Напомним, лидер Ирака Саддам Хуссейн был отстранен от власти и казнен в результате военного вторжения армий США и Великобритании, которое произошло в 2003 году. Предлогом для войны послужили не подтвердившиеся впоследствии обвинения в том, что Ирак обладает оружием массового поражения и сотрудничает с международными террористическими организациями. После смены власти в Ираке государство стало одним из главных центров создания и распространения ИГ