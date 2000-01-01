05.02 08:28 MIGnews.com

В Италии из-за схода лавин погибли два туриста

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В Италии на горнолыжном курорте Campo Felice недалеко от Рима из-за схода лавины погибли двое туристов, еще один был травмирован.Об этом в понедельник, 5 февраля сообщает The Local со ссылкой на службы экстренной помощи.По данным издания, еще один лыжник получил травмы, его доставили в больницу вертолетом.Отметим, Campo Felice - небольшой курорт в Апеннинских горах в 120 км от Рима, популярный среди жителей итальянской столицы.Напомним, ранее сообщалось, что около четырех тысяч путешественников из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах. При этом один лыжник погиб в результате схода лавины.