05.02 08:47 MIGnews.com
На севере Израиля обнаружен тайник с четырьмя бомбами
На севере Израиля, недалеко от арабской деревни Бартаа, военнослужащие пограничной полиции обнаружили четыре самодельных взрывных устройства и пуленепробиваемый жилет.
Об этом в понедельник, 5 февраля сообщает пресс-служба полиции.
Это уже второй схрон за последние месяцы, обнаруженный полицейскими в этом селе.
После обнаружения взрывных устройств к месту нахождения тайника были вызваны полицейские саперы, которые их нейтрализовали и подготовили к транспортировке.
Продолжается розыск подозреваемых, которым принадлежат вещи из тайника.
В ноябре прошлого года на пустыре вблизи футбольного поля Барты в похожем тайнике бойцы МАГАВа нашли четыре самодельных бомбы, боеприпасы и средства для чистки оружия.
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