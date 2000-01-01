05.02 08:47 MIGnews.com

На севере Израиля обнаружен тайник с четырьмя бомбами

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На севере Израиля, недалеко от арабской деревни Бартаа, военнослужащие пограничной полиции обнаружили четыре самодельных взрывных устройства и пуленепробиваемый жилет.Об этом в понедельник, 5 февраля сообщает пресс-служба полиции.Это уже второй схрон за последние месяцы, обнаруженный полицейскими в этом селе.После обнаружения взрывных устройств к месту нахождения тайника были вызваны полицейские саперы, которые их нейтрализовали и подготовили к транспортировке.Продолжается розыск подозреваемых, которым принадлежат вещи из тайника.В ноябре прошлого года на пустыре вблизи футбольного поля Барты в похожем тайнике бойцы МАГАВа нашли четыре самодельных бомбы, боеприпасы и средства для чистки оружия.