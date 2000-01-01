05.02 07:33 MIGnews.com

Сорос отвергает претензии Нетаниягу

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Джордж Сорос отверг утверждения Биньямина Нетаниягу о том, что миллиардер еврейского происхождения финансирует кампанию против высылки африканских нелегалов из Израиля.Об этом в понедельник, 5 февраля сообщает 10 канал ИТВ, передает Arutz Sheva."Нетаниягу говорит неправду", - утверждает Сорос.Нетаниягу выступил с заявлением во время встречи министров "Ликуда" в ответ на заявление министра науки Офира Акуниса ("Ликуд") о том, что местные организации помощи нелегалам финансируются за счет иностранных правительств и фондов."Джордж Сорос также финансирует протесты", - сказал Нетаньяху, согласно 10 каналу ИТВ. Он, как сообщается, добавил, что бывший президент США Барак Обама "депортировал два миллиона нелегалов, и ему на это ничего не сказали".Ранее глава правительства в ответ на сообщение, что "Керен хадаша" (Новый израильский фонд) собрал около 600 тысяч шекелей, чтоб предотвратить депортацию нелегалов, написал, что "им это не поможет"."Сегодня мы начали процедуру депортации из Израиля нелегалов, схожую с тем, что сделали продвинутые страны, прежде всего США. Мы предотвратили проникновение в Израиль нелегалов при помощи построенного заградительного сооружения на границе с Синаем, также я сдержу обещание выдворить из нашей страны нелегалов", — заявил Нетаниягу.Напомним, 4 февраля на заседании министров от "Ликуда", глава правительства обвинил еврейского миллиардера Джорджа Сороса в финансировании кампании против депортации из Израиля нелегальных мигрантов.