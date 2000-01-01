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Израиль: Украинок и молдованок делали проститутками | Фото: Thinkstock05.02 19:59   MIGnews.com

Израиль: Украинок и молдованок делали проститутками

Девушек из Украины и Молдовы в Тель-Авиве вынуждали заниматься проституцией. Такое заявление обнародовала пресс-служба полиции после того, как группировка, занимавшаяся данной деятельностью, была раскрыта.

Согласно предоставленной в СМИ информации о данной группировке, её члены занимались ввозом в Израиль девушек из Молдовы и Украины под предлогом предоставления им рабочих мест в стране. Жертвам на выбор предоставлялись рабочие места в сфере обслуживания, также девушкам предлагали ухаживать за больными и работать в туристических компаниях.

Однако после того, как девушки прибывали в пункт назначения, их при помощи угроз и шантажа вынуждали заниматься проституцией в Тель-Авиве. Заведения, в которых работали украинки и молдаванки, контролировал 62-летний житель Гуш-Дана.

Этого мужчину уже не раз привлекали к ответственности за сутенёрство. После того, как группировка была разоблачена, его и ещё 9 его помощников задержали сотрудники правоохранительных органов.
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