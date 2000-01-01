05.02 18:33 MIGnews.com

Данон: СБ ООН необходимо повлиять на Аббаса

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Дани Данон – посол Израиля при Организации Объединённых наций призвал СБ ООН осудить террористический акт, произошедший в Ариэле.Напомним, ранее в понедельник, 5 февраля, на въезде в Ариэль на израильтянина напал вооружённый араб и нанёс ему несколько ножевых ранений. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, однако врачи были вынуждены констатировать смерть."Палестинское руководство должно быть привлечено к ответственности за сегодняшнее страшное убийство в Израиле. Данный террористический акт является результатом подстрекательств и финансирования террористов Палестинской администрацией", - выступил Данон позже в понедельник."Вместо того, чтобы приглашать Махмуда Аббаса выступить на Совете Безопасности и позволять ему распространять лживые заявления, множить ненависть, Совету необходимо незамедлительно осудить нападение в Ариэле и потребовать прекращение выплачивания стипендий террористам в ПА", - добавил политик.Стоит отметить, что руководство террористической организации ХАМАС, базирующейся в секторе Газа открыто выразило своё одобрение в связи с данным происшествием, назвав случившееся "продолжением интифады".