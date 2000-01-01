Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Данон: СБ ООН необходимо повлиять на Аббаса 05.02 18:33   MIGnews.com

Данон: СБ ООН необходимо повлиять на Аббаса

Дани Данон – посол Израиля при Организации Объединённых наций призвал СБ ООН осудить террористический акт, произошедший в Ариэле.

Напомним, ранее в понедельник, 5 февраля, на въезде в Ариэль на израильтянина напал вооружённый араб и нанёс ему несколько ножевых ранений. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, однако врачи были вынуждены констатировать смерть.

"Палестинское руководство должно быть привлечено к ответственности за сегодняшнее страшное убийство в Израиле. Данный террористический акт является результатом подстрекательств и финансирования террористов Палестинской администрацией", - выступил Данон позже в понедельник.

"Вместо того, чтобы приглашать Махмуда Аббаса выступить на Совете Безопасности и позволять ему распространять лживые заявления, множить ненависть, Совету необходимо незамедлительно осудить нападение в Ариэле и потребовать прекращение выплачивания стипендий террористам в ПА", - добавил политик.

Стоит отметить, что руководство террористической организации ХАМАС, базирующейся в секторе Газа открыто выразило своё одобрение в связи с данным происшествием, назвав случившееся "продолжением интифады".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:51
Вино и шоколад сохраняют молодость
03:36
Памела Андерсон встречается с мужчиной, младше её на 12 лет
02:38
В Австралии туристов чуть ли не съели крокодилы
01:27
Женщинам Омана разрешили стать таксистами
00:28
Вышел первый трейлер нового эпизода "Звездных войн"
23:18
Вайнштейн обиделся на Уму Турман
21:49
Нетаниягу занял пост министра здравоохранения
21:13
Япония признает палестинское государство
20:51
Правительство Польши отменило визит Беннета
20:22
Либерман: В Газе нет гуманитарного кризиса
19:59
Израиль: Украинок и молдованок делали проститутками
19:30
Террорист в Ариэле - араб из Яффо
19:25
Ливан подозревает Израиль в шпионаже
17:51
В сети появилось видео теракта в Ариэле  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus