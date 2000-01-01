05.02 16:53 MIGnews.com

Нетаниягу: Террорист получит по заслугам

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в понедельник, 5 февраля, начал своё выступление на заседании политической партии "Ликуд" с обращения к родственникам погибшего ранее в понедельник в Ариэле израильтянина.Напомним, у остановки Иерушалаим на 29-летнего Итамара Бен Галя из поселка Ар Браха напал вооружённый араб и нанёс ему несколько ножевых ран. Браху доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти пострадавшего не удалось: врачи были вынуждены констатировать его смерть.ЦАХАЛ назвал данный инцидент терактом, а террористическая группировка ХАМАС поприветствовала атаку, отметив, что она является ещё одним подтверждением того, что интифада продолжается.Израильский премьер, в свою очередь, в ходе своего выступления на заседании партии сообщил о том, что ЦАХАЛ и сотрудники сил безопасности продолжают преследование террориста."Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования близким погибшего. ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают преследование нападавшего, и он получит по заслугам. У всех нас сейчас непростой период, и именно поэтому нам стоит объединить усилия и поддерживать друг друга. Я полностью доверяю нашей службе безопасности и уверен, они сделают всё от них зависящее и даже больше для того, чтобы защитить нас всех", - заявил Нетаниягу.