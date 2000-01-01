05.02 16:24 MIGnews.com

ХАМАС поддержал теракт в Ариэле

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Террористическая организация ХАМАС, контролирующая территории сектора Газа, в понедельник, 5 февраля, поприветствовала теракт, который ранее в понедельник произошёл на въезде в Ариэль.Израильские СМИ сообщили о том, что в результате данной атаки на автобусной остановке Иерушалаим погиб 29-летний Итамар Бен Галь из поселка Ар Браха.Сообщалось также о том, что вооружённый араб напал на израильтянина и нанёс ему несколько ножевых ранений. Раненного мужчину в критическом состоянии эвакуировали в госпиталь Бейлинсон в Петах-Тикве, однако спасти его уже не удалось. Врачи были вынуждены констатировать его смерть."Эта атака - очередное свидетельство того, что интифада продолжается", - заявили в ХАМАСе, комментируя атаку в Ариэле.Израильская армия ЦАХАЛ признала данный инцидент терактом.