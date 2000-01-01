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05.02 16:24   MIGnews.com

ХАМАС поддержал теракт в Ариэле

Террористическая организация ХАМАС, контролирующая территории сектора Газа, в понедельник, 5 февраля, поприветствовала теракт, который ранее в понедельник произошёл на въезде в Ариэль.

Израильские СМИ сообщили о том, что в результате данной атаки на автобусной остановке Иерушалаим погиб 29-летний Итамар Бен Галь из поселка Ар Браха.

Сообщалось также о том, что вооружённый араб напал на израильтянина и нанёс ему несколько ножевых ранений. Раненного мужчину в критическом состоянии эвакуировали в госпиталь Бейлинсон в Петах-Тикве, однако спасти его уже не удалось. Врачи были вынуждены констатировать его смерть.

"Эта атака - очередное свидетельство того, что интифада продолжается", - заявили в ХАМАСе, комментируя атаку в Ариэле.

Израильская армия ЦАХАЛ признала данный инцидент терактом.
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