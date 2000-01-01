"Ашкелонский хакер" совершил попытку к бегству

Солдаты подразделения Нахшон сорвали попытку побега “хакера из Ашкелона”.
Хакера привезли в КПЗ (Русское Подворье в Иерусалиме).
Хакер выскочил из машины и попытался убежать. Два солдата Нахшон бросились за ним и скрутили его через несколько десятков метров.
Полиция расследует инцидент.
В марте прошлого года полиция Израиля арестовала 18-летнего жителя города Ашкелон по обвинению в распространении угроз в отношении еврейских центров в США.
Обвиняемый, с помощью сложного оборудования, не позволявшего проследить происхождение звонка, предупреждал о заложенных в различных общественных местах бомбах. Власти не рисковали, и проводили немедленную эвакуацию.
Всего было получено более 100 таких угроз в 33 штатах США, Новой Зеландии, Австралии и Израиле. Угрозы получались школами, торговыми центрами и аэропортами.
CNN опубликовала записи некоторых разговоров с обвиняемым. В разговоре, предшествовавшем эвакуации Еврейского Центра в Роквилль он сказал: “Все евреи должны быть уничтожены. Есть бомба в одном из школьных ранцев. Она взорвется немедленно”.
Обвиняемый был найден в результате совместной операции ФБР и израильской полиции.
Вместе с обвиняемым задержан его отец.
Один из соседей арестованного рассказал в интервью 10-му каналу израильского ТВ: “Он был очень странным. Никогда ни с кем не разговаривал. Всегда гулял с собакой. Всегда носил одну и ту же одежду”.
Адвокат арестованного утверждает, что речь идет об “очень несчастном человеке”, который “не осознавал, что он делает”. Адвокат утверждает, что есть соответствующие заключения врачей, которые будут представлены суду.