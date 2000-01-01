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`Ашкелонский хакер` совершил попытку к бегству | Фото: Thinkstock05.02 14:32   MIGnews.com

"Ашкелонский хакер" совершил попытку к бегству

Солдаты подразделения Нахшон сорвали попытку побега “хакера из Ашкелона”.

Хакера привезли в КПЗ (Русское Подворье в Иерусалиме).

Хакер выскочил из машины и попытался убежать. Два солдата Нахшон бросились за ним и скрутили его через несколько десятков метров.

Полиция расследует инцидент.

В марте прошлого года полиция Израиля арестовала 18-летнего жителя города Ашкелон по обвинению в распространении угроз в отношении еврейских центров в США.

Обвиняемый, с помощью сложного оборудования, не позволявшего проследить происхождение звонка, предупреждал о заложенных в различных общественных местах бомбах. Власти не рисковали, и проводили немедленную эвакуацию.

Всего было получено более 100 таких угроз в 33 штатах США, Новой Зеландии, Австралии и Израиле. Угрозы получались школами, торговыми центрами и аэропортами.

CNN опубликовала записи некоторых разговоров с обвиняемым. В разговоре, предшествовавшем эвакуации Еврейского Центра в Роквилль он сказал: “Все евреи должны быть уничтожены. Есть бомба в одном из школьных ранцев. Она взорвется немедленно”.

Обвиняемый был найден в результате совместной операции ФБР и израильской полиции.

Вместе с обвиняемым задержан его отец.

Один из соседей арестованного рассказал в интервью 10-му каналу израильского ТВ: “Он был очень странным. Никогда ни с кем не разговаривал. Всегда гулял с собакой. Всегда носил одну и ту же одежду”.

Адвокат арестованного утверждает, что речь идет об “очень несчастном человеке”, который “не осознавал, что он делает”. Адвокат утверждает, что есть соответствующие заключения врачей, которые будут представлены суду.
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