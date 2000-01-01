05.02 12:28 MIGnews.com

Израиль: вскрыта сеть по принуждению к проституции

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Израильская полиция арестовала семь подозреваемых по подозрению в принадлежности к преступной сети, незаконно привозившей в Израиль женщин из Украины и Молдовы. В Израиле женщин угрозами и шантажом принуждали к проституции.Подозреваемые использовали насилие и угрозы для того, чтобы принудить женщин к проституции.Полиция провела рейды по борделям сети.Согласно данным полиции каждый из арестованных выполнял специфическую задачу в рамках криминальной организации. Сегодня все арестованные предстанут перед окружным судом Тель-Авива.