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Израиль: вскрыта сеть по принуждению к проституции | Фото: Thinkstock05.02 12:28   MIGnews.com

Израиль: вскрыта сеть по принуждению к проституции

Израильская полиция арестовала семь подозреваемых по подозрению в принадлежности к преступной сети, незаконно привозившей в Израиль женщин из Украины и Молдовы. В Израиле женщин угрозами и шантажом принуждали к проституции.

Подозреваемые использовали насилие и угрозы для того, чтобы принудить женщин к проституции.

Полиция провела рейды по борделям сети.

Согласно данным полиции каждый из арестованных выполнял специфическую задачу в рамках криминальной организации. Сегодня все арестованные предстанут перед окружным судом Тель-Авива.
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