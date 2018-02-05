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65 ударов ножом: Израильтянка убила мужа 05.02 12:08   MIGnews.com

65 ударов ножом: Израильтянка убила мужа

Три недели назад 63-летний Давид Нахум был убит в своей квартире в Тират Ха-Кармель.

54-летняя супруга Давида была арестована в тот же день по подозрению в убийстве.




Сегодня, 5 февраля, арестованной были предъявлены обвинения. В зале суда журналисты были атакованы родственниками обвиняемой.

Адвокат обвиняемой сообщил: “Это были трудные для нее недели. Она провела их в психиатрическом госпитале и мне трудно установить с нею контакт”.

Давиду Нахуму было нанесено 65 ударов двумя ножами. Последний удар попал в сердце.

Обвиняемая заявила, что он ее избивал, но два его друга утверждают, что это неправда.
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