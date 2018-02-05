05.02 12:08 MIGnews.com
65 ударов ножом: Израильтянка убила мужа
Три недели назад 63-летний Давид Нахум был убит в своей квартире в Тират Ха-Кармель.
54-летняя супруга Давида была арестована в тот же день по подозрению в убийстве.
Сегодня, 5 февраля, арестованной были предъявлены обвинения. В зале суда журналисты были атакованы родственниками обвиняемой.
Адвокат обвиняемой сообщил: “Это были трудные для нее недели. Она провела их в психиатрическом госпитале и мне трудно установить с нею контакт”.
Давиду Нахуму было нанесено 65 ударов двумя ножами. Последний удар попал в сердце.
Обвиняемая заявила, что он ее избивал, но два его друга утверждают, что это неправда.
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