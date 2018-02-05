05.02 12:08 MIGnews.com

65 ударов ножом: Израильтянка убила мужа

טירת הכרמל: כתב אישום הוגש נגד תושבת העיר בת 54, בגין רצח בן זוגה בן ה-63, לפני 3 שבועות @10elilevi pic.twitter.com/hwjjzrtugT — חדשות עשר (@news10) February 5, 2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Три недели назад 63-летний Давид Нахум был убит в своей квартире в Тират Ха-Кармель.54-летняя супруга Давида была арестована в тот же день по подозрению в убийстве.Сегодня, 5 февраля, арестованной были предъявлены обвинения. В зале суда журналисты были атакованы родственниками обвиняемой.Адвокат обвиняемой сообщил: “Это были трудные для нее недели. Она провела их в психиатрическом госпитале и мне трудно установить с нею контакт”.Давиду Нахуму было нанесено 65 ударов двумя ножами. Последний удар попал в сердце.Обвиняемая заявила, что он ее избивал, но два его друга утверждают, что это неправда.