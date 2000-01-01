05.02 10:18 MIGnews.com
Полиция задержала угнанный из ЦАХАЛа автомобиль
Утром 5 февраля полиция установила блок-пост между Сде Яков и Тишби на шоссе №722.
Увидев блок-пост, за несколько сотен метров до него остановились три машины. Водители бросили машины и бежали.
Полиция обследовала брошенные машины и установила, что две из них были угнаны из Мигдаль Ха-Эмек и являются собственностью муниципалитета, а одна - является собственностью ЦАХАЛа.
Израильская полиция, при помощи вертолета, разыскивает угонщиков, скрывшихся в поле в районе Эмек Израэль.
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