05.02 10:18 MIGnews.com

Полиция задержала угнанный из ЦАХАЛа автомобиль

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Утром 5 февраля полиция установила блок-пост между Сде Яков и Тишби на шоссе №722.Увидев блок-пост, за несколько сотен метров до него остановились три машины. Водители бросили машины и бежали.Полиция обследовала брошенные машины и установила, что две из них были угнаны из Мигдаль Ха-Эмек и являются собственностью муниципалитета, а одна - является собственностью ЦАХАЛа.Израильская полиция, при помощи вертолета, разыскивает угонщиков, скрывшихся в поле в районе Эмек Израэль.