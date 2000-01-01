Египет опроверг сообщение о военном союзе с Израилем
Египетские силы безопасности сражаются с "Исламским государством" без посторонней помощи.
Об этом в воскресенье, 4 февраля заявил пресс-секретарь вооруженных сил Египта Тамер Ар-Рифаи.
Таким образом Тамер Ар-Рифаи опроверг ранее опубликованную газетой The New York Times информацию о том, что израильская армия регулярно проводит боевые военные операции на территории Синайского полуострова.
По данным издания, Израиль и Египет заключили тайный военный союз в борьбе против общего врага. Все израильские атаки на египетской территории были согласованы с военным руководством Египта и лично с президентом Абдул-Фаттахом ас-Сиси.
Издание также отмечает, что израильская армия на Синае нанесла свыше сотни авиационных ударов по позициям террористов, связанных с "Исламским государством". Для таких ударов якобы применялись БПЛА, истребители и вертолеты, пишет газета.
Израильские власти отказались от комментариев этой информации.