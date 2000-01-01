05.02 10:07 MIGnews.com

Египет опроверг сообщение о военном союзе с Израилем

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Египетские силы безопасности сражаются с "Исламским государством" без посторонней помощи.Об этом в воскресенье, 4 февраля заявил пресс-секретарь вооруженных сил Египта Тамер Ар-Рифаи.Таким образом Тамер Ар-Рифаи опроверг ранее опубликованную газетой The New York Times информацию о том, что израильская армия регулярно проводит боевые военные операции на территории Синайского полуострова.По данным издания, Израиль и Египет заключили тайный военный союз в борьбе против общего врага. Все израильские атаки на египетской территории были согласованы с военным руководством Египта и лично с президентом Абдул-Фаттахом ас-Сиси.Издание также отмечает, что израильская армия на Синае нанесла свыше сотни авиационных ударов по позициям террористов, связанных с "Исламским государством". Для таких ударов якобы применялись БПЛА, истребители и вертолеты, пишет газета.Израильские власти отказались от комментариев этой информации.