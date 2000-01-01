05.02 09:14 MIGnews.com

Полиция проверит связь убийцы из Мигдаль с делом Таир Рада

Поделиться

Все по теме

Комментарии

С момента ареста убийцы из Мигдаль Надава Села в социальных сетях не перестают циркулировать слухи о том, что он мог быть причастен к убийству Таир Рада.О слухах узнала мать Таир, Илана Рада. Газета Маарив, указывая на то, что на публикацию подробностей расследования дела об ужасном убийстве в Мигдаль наложен запрет, ограничивается публикацией информации о том, что Илана Рада обратилась в полицию с требованием проверить Надава Села на возможную причастность к убийству ее дочери.13,5-летняя Таир Рада была убита 6 декабря 2006 года. Ее тело обнаружили в туалете школы Нофей Голан с ножевыми ранениями и признаками насилия.Полиция арестовала Романа Задорова - строительного рабочего, работавшего в школе. Задорова освободили, но через неделю снова арестовали. Он признался в совершении убийства, и воспроизвел его на полицейские камеры. После этого он от признаний отказался, заявив, что подвергся давлению со стороны следователей полиции. В сентябре 2010 Задоров был признана виновным в убийстве окружным судом. В декабре 2015 БАГАЦ отверг апелляцию Задорова.4 февраля Инала Рада посетила семью Дор Карсанти - жену Надава Села, которую он убил. Илана Рада заявила: “Я никак не буду комментировать все то, что на протяжении прошлой недели было сказано в facebook. Все дело убийстве Таир следует заново проверить. Как и все, я жду, когда будет снят запрет на публикацию информации, и тогда мы будем знать, что произошло. Если это произойдет, мы узнаем, что - правда, а что - слухи”.