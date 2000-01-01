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Пассажиры - снова заложники: В El Al отменены полеты 05.02 07:20   MIGnews.com

Пассажиры - снова заложники: В El Al отменены полеты

Пилоты авиакомпании El Al снова возобновили трудовые санкции - и из-за это отменены пять полетов.

Из-за отказа пилотов выйти на рейс отменены полеты в Москву, Бостон и Нью-Йорк. Также отменены два полета транспортных самолетов.

Менеджмент обвиняет во всем пилотов и указывает на то, что полеты сорваны на фоне продолжающихся переговоров об улучшении условий труда пилотов и обещания летчиков не срывать полеты.

Менеджмент заявил, что проблемы начались после того, как глава Гистадрута Ави Ниссекнкорн поддержал требование о том, чтобы El Al не отправлял пилотов на пенсию по достижении возраста 65 лет, как того требуют международные стандарты.
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