Китай: в spa-салоне живьем сгорели 18 человек

По меньшей мере, 18 человек стали жертвами пожара в spa-салоне в китайской провинции Чжэцзян. Инцидент произошел во второй половине дня в уезде Таньтай. Также сообщается, что еще два человека получили ранения.
Сильное пламя за считанные минуты охватило здание, забрав жизни сотрудников и посетителей салона. Очевидцы утверждают, что некоторые люди, пытались спастись, выпрыгивая из окон.
Fire claimed 18 lives in E China's foot spa was put out. Ppl trapped were trying to escape by jumping out of windows. Investigation underway pic.twitter.com/o2QPcH1Pyd