05.02 18:57 MIGnews.com

Китай: в spa-салоне живьем сгорели 18 человек

Fire claimed 18 lives in E China's foot spa was put out. Ppl trapped were trying to escape by jumping out of windows. Investigation underway pic.twitter.com/o2QPcH1Pyd — People's Daily,China (@PDChina) 5 февраля 2017 г.

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По меньшей мере, 18 человек стали жертвами пожара в spa-салоне в китайской провинции Чжэцзян. Инцидент произошел во второй половине дня в уезде Таньтай. Также сообщается, что еще два человека получили ранения.Сильное пламя за считанные минуты охватило здание, забрав жизни сотрудников и посетителей салона. Очевидцы утверждают, что некоторые люди, пытались спастись, выпрыгивая из окон.Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.На месте происшествия работают спасатели. Причины возгорания пока неизвестны.