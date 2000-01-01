Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео05.02 18:57   MIGnews.com

Китай: в spa-салоне живьем сгорели 18 человек

По меньшей мере, 18 человек стали жертвами пожара в spa-салоне в китайской провинции Чжэцзян. Инцидент произошел во второй половине дня в уезде Таньтай. Также сообщается, что еще два человека получили ранения.

Сильное пламя за считанные минуты охватило здание, забрав жизни сотрудников и посетителей салона. Очевидцы утверждают, что некоторые люди, пытались спастись, выпрыгивая из окон.




Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

На месте происшествия работают спасатели. Причины возгорания пока неизвестны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:48
Марин Ле Пен будет лишать террористов гражданства
19:09
Нетаниягу вылетел в Британию на встречу с Терезой Мэй
18:26
Совершивший атаку в Лувре отказался давать показания
17:59
Филиппины: церковь обвинила Дутерте в терроре против нищих
17:25
Qatar Airways совершит самый длительный рейс в мире
16:55
Ирак: заморозка указа Трампа – шаг в правильном направлении
16:36
Через тернии к степени: Непросто быть израильским студентом
16:26
В Турции задержали 400 подозреваемых членов ISIS
15:55
Бельгия: компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы
15:43
В израильских магазинах туна дорожает, но спрос не падает
15:11
Либерман передумал: Галей ЦАХАЛ останется в армии
14:36
Шели Яхимович хочет стать главой Гистадрута
14:22
Кризис в El Al: рейсы отменяют один за другим
14:02
БАГАЦ отложил эвакуацию в Офра на 30 дней
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus