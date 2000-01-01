05.02 18:26 MIGnews.com

Совершивший атаку в Лувре отказался давать показания

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В воскресенье, 5 февраля французские следователи приступили к допросу подозреваемого в нападении на военный патруль у художественного музея Лувр в Париже. Однако задержанный отказался что-либо рассказывать, как сообщил судебный источник.Подозреваемый, как предполагается, является гражданином Египта. Он был ранен выстрелом в живот, после того как совершил атаку с мачете на солдата. Инцидент произошел в пятницу, 3 февраля. Злоумышленник был госпитализирован в больницу, вскоре его состояние улучшилось.Но, задержанный отказался давать показания и отвечать на вопросы следователей. Об этом пишет AFP со ссылкой на источник.