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flickr/zoetnet05.02 18:26   MIGnews.com

Совершивший атаку в Лувре отказался давать показания

В воскресенье, 5 февраля французские следователи приступили к допросу подозреваемого в нападении на военный патруль у художественного музея Лувр в Париже. Однако задержанный отказался что-либо рассказывать, как сообщил судебный источник.

Подозреваемый, как предполагается, является гражданином Египта. Он был ранен выстрелом в живот, после того как совершил атаку с мачете на солдата. Инцидент произошел в пятницу, 3 февраля. Злоумышленник был госпитализирован в больницу, вскоре его состояние улучшилось.

Но, задержанный отказался давать показания и отвечать на вопросы следователей. Об этом пишет AFP со ссылкой на источник.
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