05.02 16:26 MIGnews.com

В Турции задержали 400 подозреваемых членов ISIS

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Турецкая полиция задержала около 400 подозреваемых членов террористической организацией "Исламское Государство", известной как ISIS. Аресты были совершены во время антитеррористических рейдов, которые прошли в шести провинциях.Об этом сообщают государственные СМИ.Отмечается, что среди задержанных много иностранцев. В столице Анкаре были задержаны, по крайней мере, 60 подозреваемых лиц. В провинции Шанлыурфа, что вблизи сирийской границы, были задержаны 150 человек, как пишет Anodulu.Кроме этого, правоохранительные органы арестовали 30 подозреваемых членов ISIS во время операции в провинции Конья, а в провинции Адыяман - 10. Также 18 человек арестовали в Стамбуле, 47 - в провинции Газиантеп, и 46 подозреваемых в Бурсе.Согласно последним данным, в Турции в общей сложности 780 человек находится под арестом, из них 350 – иностранцы. Всех задержали по подозрению в связях с джихадистской организацией.