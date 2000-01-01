В Турции задержали 400 подозреваемых членов ISIS

Турецкая полиция задержала около 400 подозреваемых членов террористической организацией "Исламское Государство", известной как ISIS. Аресты были совершены во время антитеррористических рейдов, которые прошли в шести провинциях.
Об этом сообщают государственные СМИ.
Отмечается, что среди задержанных много иностранцев. В столице Анкаре были задержаны, по крайней мере, 60 подозреваемых лиц. В провинции Шанлыурфа, что вблизи сирийской границы, были задержаны 150 человек, как пишет Anodulu.
Кроме этого, правоохранительные органы арестовали 30 подозреваемых членов ISIS во время операции в провинции Конья, а в провинции Адыяман - 10. Также 18 человек арестовали в Стамбуле, 47 - в провинции Газиантеп, и 46 подозреваемых в Бурсе.
Согласно последним данным, в Турции в общей сложности 780 человек находится под арестом, из них 350 – иностранцы. Всех задержали по подозрению в связях с джихадистской организацией.