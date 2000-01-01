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Сообщения о подрыве российских солдат в Сирии - ложь 06.02 00:31   MIGnews.com

Сообщения о подрыве российских солдат в Сирии - ложь

Сообщения катарского телеканала Al Jazeera о гибели российских военных в Сирии являются "вбросом", все военнослужащие на территории Сирийской Арабской Республики живы и здоровы. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Сообщения катарского телеканала Al Jazeera о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом", - сказал он.
"Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению", - добавил генерал.

Конашенков выразил сожаление в связи с тем, что крупнейший арабский телеканал "занимается распространением подобных фальшивок".
Ранее Al Jazeera сообщила о гибели пяти российских военных в окрестностях сирийского Тартуса.
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