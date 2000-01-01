Мальчик обнаружил одну из самых опасных змей в своей уборной
Мальчик Исаак Макфаден из штата Техас, что в США, пользуясь уборной, обнаружил там опасную змею. Он понял, что не справится самостоятельно с рептилией, поэтому позвал маму, передает ТСН со ссылкой на Business Insider.
"Я нашел такой большой комок, и я знал, что это была змея", - рассказал Исаак.
Впоследствии оказалось, что это была не просто змея, а ромбический гремучник, который считается одним из самых опасных видов в США и мире. Мать мальчика взяла лопату и убила незваного гостя, но также решила обратиться к профессиональному выведению змей "Big Country Snake", чтобы убедиться, что больше нет опасности в доме.
Однако впоследствии оказалось, что свыше 23 гремучих змей были еще рядом. Тринадцать из них прятались в подвале, 10 были под домом, в том числе пятеро детенышей.
"Это на самом деле довольно просто объяснить, ведь такие гремучие змеи очень скрытные и могут быть очень тихие. Это в значительной степени зависят от их маскировки, и просто, таким образом, они выживают. Однако если вы их просто не видите, это не значит, что их нет", - отмечается в Facebook "Big Country Snake".