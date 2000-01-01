05.02 14:02 MIGnews.com

Кризис в El Al: рейсы отменяют один за другим

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Менеджмент израильской авиакомпании El Al объявил об отмене еще шести рейсов 5 февраля из-за отказа пилотов выйти на работу.Отменен рейс 317 на Лондон, обратный рейс 318 из Лондона, рейс 397 на Мадрид, обратный рейс 398 из Мадрида, рейс 561 на Варшаву, обратный рейс 62 из Варшавы.Протесты пилотов связаны в связи с тем, что Израиль вводит в действие международные инструкции о запрете пилотам в возрасте старше 65 лет совершать полеты. Пилоты противодействуют этому, и их поддерживает глава Гистадрута Ави Ниссекнкорн.