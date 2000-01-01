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Командир МАГАВа об Амоне: мы столкнулись с ненормальными 05.02 12:41   MIGnews.com

Командир МАГАВа об Амоне: мы столкнулись с ненормальными

Командир корпуса пограничной стражи Яаков Шабтай прокомментировал столкновения при эвакуации синагоги в Амоне.

Шабтай заявил: “Тот уровень насилия, который применили против солдат - не характеристика нормального населения. Это - голем, восставший против своего создателя”.

Шабтай говорит: “Я говорил с моим офицером, у которого ожог третьей степени глаза. Моих людей обливали кислотой, хлоркой, краской. Один офицер получил железным прутом по голове. Эти люди - нормальные”.

Шабтай высоко оценил уровень проведения операции в Амоне, рассказав о том, что МАГАВ готовился к эвакуации Амоны три месяца.
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