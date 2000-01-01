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Израильский школьник сломал челюсть учителю 05.02 12:17   MIGnews.com

Израильский школьник сломал челюсть учителю

Прокуратура предъявила обвинение ученику школы в Кфар Кана в нанесении тяжких телесных повреждений учителю.

28 января обвиняемый прибыл в свою школу Ибн а-Рушд в Кфар Кана. В школе проходили подготовительные экзамены. Учитель собрал у учеников телефоны. Приблизительно через час его поменял другой учитель - Адам Таха.

Таха заметил, что обвиняемый встал и забрал свой телефон. Таха потребовал. чтобы ученик покинул классную комнату. но тут отказался. Таха начал выталкивать его в коридор, и между ними началась драка. Ученик ударил учителя в лицо и сломал ему челюсть. После этого Таха пришлось перенести операцию по восстановлению сломанных костей.
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