05.01 08:34 MIGnews.com

Тель-Авив. Подробности трагедии на улице Надав

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12-й канал израильского ТВ сообщает подробности трагического инцидента на улице Надав в Тель-Авиве, где 4 января в результате затопления лифта погибли мужчина и женщина.Соседи утверждают, что много раз жаловались в мэрию на забитые стоки - но ничего сделано не было. Соседи также говорят, что спасательные службы долго не отвечали на их звонки и прибыли с большим опозданием.Полиция начала расследование этих жалоб. Полицейские утверждают, что нет оснований подозревать кого-либо в преступной халатности, но из-за трагических последствий все обстоятельства инцидента все равно следует внимательно изучить.По данным первоначального расследования мужчина и женщина спускались в лифте на подземную стоянку для того, чтобы вывести с нее автомобили, поскольку стоянке угрожало затопление. В этот момент произошло короткое замыкание и лифт застрял. Одновременно, вода из забитой канализации начала стремительно подниматься и затоплять подземный этаж и шахту лифта.Хозяин здания, Альфред Джадид, прибыл к месту происшествия. Он рассказывает: “Все сливы были заблокированы. Вода поднялась на два с половиной метра. Мы пытались взломать двери лифта ломами, но не смогли. Не было никакой возможности спасти людей”.Хозяин продолжает: “Я метался по дому, пытался что-то сделать. Я звонил в полицию, я кричал на них, они не были готовы. Люди из компании лифтов приехали и пытались открыть лифт, но не смогли. Тут нет нормальной канализации, все затопило. Полицейские приехали только через час. Мне позвонили через 20 минут после того, как в лифте стали стучать. Мы пытались вскрыть дверь ломами и не смогли. Пожарные приехали только через полтора часа. Здесь все кругом затопило. Машины были затоплены, здания были затоплены”.Джадид говорит: “Жильцы, может быть, сто раз звонили в полицию. Также все время звонили и пожарным”. Хозяин дома говорит: “Я пошел к ним сам. Я схватил пожарного за ворот, я кричал: Помогите, помогите нам, там люди внутри! Полиция приехала через час, да что они могли сделать? Пожарные приехали через полтора”. Джадид говорит: "Здесь все время все затоплено. Сливы не работают. Постоянно”.После этого к месту происшествия прибыли родители 30-летней женщины, блокированной в лифте. Осознав, что происходит, они упали в обморок. Их эвакуировали в больницу.Ронен Махатаев, заместитель начальника пожарной службы округа Дан заявил: “Необходимо понять эту ситуацию. Мы говорим об очень коротком промежутке времени, в ходе которого выпало огромное количество дождя. Дренажная система в принципе не может справиться с таким количеством воды. Телефонные линии не были повреждены. Звонки получались в центр контроля округа. Если на них не отвечали, они перенаправлялись в центр национального контроля - и там знали что с ними делать. Мы расследуем т все жалобы. Мы получили тысячи звонков одновременно. Наши команды отвечали на звонки граждан”.Начальник пожарной и спасательной службы генерал Дади Симхи заявил: “У нас было около ста инцидентов в Тель-Авиве практически одновременно. Мы повсюду приезжали с наибольшей возможной скоростью. Специальные силы в этом случае прибыли издалека - им очень быстро. Это - очень специфическое событие. Может быть, мы не получили некоторые звонки, но в целом система работала хорошо”.