05.01 08:11 MIGnews.com

В "скорой" сосчитали жертв субботнего шторма

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Команды скорой медицинской помощи "Маген Давид Адом" в течение субботы, 4 декабря, оказали помощь по меньшей мере одиннадцати жертвам сильных потопов в Тель-Авиве.Так, медики прибыли в жилой дом на улице Надав, где мужчина и женщина застряли в лифте, который стал наполняться водой.После сложных спасательных работ, предпринятых командой водолазов пожарной службы, они были спасены в критическом состоянии и эвакуированы, однако, к сожалению, медики позже вынуждены были признать обоих мертвыми, несмотря на предпринятые меры по реанимации."Прибыв на место происшествия, я присоединился к командам пожарных. Мужчину в возрасте 30 лет принесли к нам, когда тот уже не отвечал на раздражители, не дышал, был без пульса, и страдал от тяжелейшей формы гипотермии. Мы оказывали ему помощь провели реанимацию, и эвакуировали в больницу Шиба, по пути медики продолжали реанимационные мероприятия, однако, к сожалению, вынуждены были позже констатировать его смерть", - рассказал один из медиков Йосеф Нахон.В свою очередь фельдшер "Маген Давид Адом" Наама Карминан, ухаживавшая за второй жертвы рассказала, что пострадавшие спустились на первый этаж, который оказался затоплен, и застряли в лифте."Женщина довольно долго находилась под водой, и, в конечном итоге, ее в критическом состоянии спасли. Мы начали оказывать ей помощь прямо на лестничной клетке, а затем перевезли в отделение интенсивной терапии, где продолжили реанимировать, но все наши услия, к сожалению, оказались безуспешны", - рассказала она.Кроме того, еще одну женщину нашли лежащей в луже и страдающей от переохлаждения на улице Чохмей Исраэль. Медики оказали ей помощь на месте и в стабильном состоянии эвакуировали в больницу.В течение дня команды медики выезжали еще к нескольким пострадавшим, чьи дома оказались затоплены, а также оказывали помощь нескольким людям с гипотермией, включая 80-летнюю и 23-летнюю женщин, чей дом был затоплен на улице Лехи, 55-летнего мужчины с легким переохлаждением на улице Шабтай, а также легкораненому 28-летнему мужчине на улице Бацева Кацнельсон. Все они после оказания помощи были эвакуированы в больницу.На перекрестке Холон также были спасены пассажиры авто, попавших в наводнение. 60-летней женщину в легком состоянии с гипотермией эвакуировали в больницу, а еще двум жертвам оказали помощь на месте.На улице Исраэль Гури также оказали неотложную помощь и доставили в больницу 55-летней женщину с гипотермией, чья машина также ушла под воду.