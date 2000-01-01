05.01 08:01 MIGnews.com

Нетианиягу потрясен трагическим инцидентом в Тель-Авиве

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал заявление в связи с гибелью двух человек в затопленном лифте в Тель-Авиве.Нетаниягу сказал: “Я потрясен трагической гибелью двух жителей Тель-Авива, погибших в результате катастрофы с лифтом. Я говорил с министром общественной безопасности, министром транспорта, заместителем начальника управления пожарных и спасательных работ, с тем, чтобы понять, как такое могло произойти и как предотвратить подобные инциденты в будущем”.