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Хульдаи: мы сделали все, что возможно 05.01 14:37   MIGnews.com

Хульдаи: мы сделали все, что возможно

С утра 5 января мэр Тель-Авива Рон Хульдаи дал несколько интервью прессе, отвергнув критику со стороны жителей города в связи с действиями мэрии в условиях шторма и затопления 4 января.

В интервью телеканалу КАН Хульдаи заявил: “Вчера выпало такое количество осадков, которое выпадает раз в 50 лет. Нет такой дренажной системы во всем мире, которая могла бы справиться с таким потоком воды. В разных городах мира случаются наводнения и прочие несчастия. В категориях Государства Израиля речь идет об очень драматическом событии. Дренажная система не могла выдержать”.

В интервью порталу ynet Хульдаи сказал: “За двухчасовой отрезок времени выпало одна пятая годовой нормы осадков. В такой ситуации, даже несмотря на то, что мы сделали все возможное, в городе произошло много затоплений, и, к несчастью, случилась катастрофа с лифтом”.


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