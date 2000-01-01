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05.01 13:35   MIGnews.com

Взрыв на шоссе №6 - криминальная ликвидация

По сообщениям в израильских социальных сетях, взрыв на шоссе №6 в районе Ницаней Оз, скорее всего, является криминальной ликвидацией.

Израильские СМИ опубликовали имя убитого. Речь идет о 39-летнем Хамаде Таха из Кафр Касем. Предполагается, что он стал жертвой вендетты арабских кланов.

В результате взрыва ранены еще три человека - 32-летний мужчина и два ребенка. Раненые эвакуированы в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.


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