05.01 13:35 MIGnews.com

Взрыв на шоссе №6 - криминальная ликвидация

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По сообщениям в израильских социальных сетях, взрыв на шоссе №6 в районе Ницаней Оз, скорее всего, является криминальной ликвидацией.Израильские СМИ опубликовали имя убитого. Речь идет о 39-летнем Хамаде Таха из Кафр Касем. Предполагается, что он стал жертвой вендетты арабских кланов.В результате взрыва ранены еще три человека - 32-летний мужчина и два ребенка. Раненые эвакуированы в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.