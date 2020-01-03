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Видео: самолет на ходу лишился колеса | Фото:05.01 13:40   MIGnews.com

Видео: самолет на ходу лишился колеса

В Канаде пассажирский самолет авиакомпании Air Canada во время взлета лишился колеса, из-за чего рейс был экстренно отменен.

Соответствующее видео снял один из пассажиров воздушного судна.

В частности, он запечатлел момент, как самолет разгоняется на взлетно-посадочной полосе и поднимается в воздух, как вдруг, одно из двух колес на левом шасси просто отлетает.

Лайнер с 49 пассажирами на борту должен был вылететь из Монреаля в Сагеней. После взлета он некоторое время кружил в воздухе, чтобы израсходовать топливо, а затем вернулся в аэропорт.

В результате ЧП никто не пострадал, а пассажирам вылетели в Сагеней другим рейсом.


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