05.01 13:40 MIGnews.com
Видео: самолет на ходу лишился колеса
В Канаде пассажирский самолет авиакомпании Air Canada во время взлета лишился колеса, из-за чего рейс был экстренно отменен.
Соответствующее видео снял один из пассажиров воздушного судна.
В частности, он запечатлел момент, как самолет разгоняется на взлетно-посадочной полосе и поднимается в воздух, как вдруг, одно из двух колес на левом шасси просто отлетает.
Лайнер с 49 пассажирами на борту должен был вылететь из Монреаля в Сагеней. После взлета он некоторое время кружил в воздухе, чтобы израсходовать топливо, а затем вернулся в аэропорт.
В результате ЧП никто не пострадал, а пассажирам вылетели в Сагеней другим рейсом.
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