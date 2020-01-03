05.01 13:40 MIGnews.com

Видео: самолет на ходу лишился колеса

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

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В Канаде пассажирский самолет авиакомпании Air Canada во время взлета лишился колеса, из-за чего рейс был экстренно отменен.Соответствующее видео снял один из пассажиров воздушного судна.В частности, он запечатлел момент, как самолет разгоняется на взлетно-посадочной полосе и поднимается в воздух, как вдруг, одно из двух колес на левом шасси просто отлетает.Лайнер с 49 пассажирами на борту должен был вылететь из Монреаля в Сагеней. После взлета он некоторое время кружил в воздухе, чтобы израсходовать топливо, а затем вернулся в аэропорт.В результате ЧП никто не пострадал, а пассажирам вылетели в Сагеней другим рейсом.