05.01 13:16 MIGnews.com

Нетаниягу: я шокирован гибелью людей в лифте

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу шокирован гибелью Дина-Яакова Шошани и Став Арари, утонувших в лифте одного из домов Тель-Авива во время наводнения.Об этом сам премьер-министр заявил во время выступления на заседании правительства, передает пресс-служба Нетаниягу."Я, как и министры правительства, и многие граждане Израиля, шокирован трагической гибелью в лифте Дина-Яакова Шошани и Став Арари. Я поговорил вчера с министром внутренней безопасности, министром транспорта, исполняющим обязанности генинспектора полиции и начальником пожарной охраны и службы спасения, чтобы получить предварительную информацию о произошедшем", - заявил Нетаниягу.Кроме того, Нетаниягу поручил генеральному директору Канцелярии премьер-министра Ронену Перецу в воскресение, 5 января, встретится с профессионалами, чтобы извлечь уроки и избежать таких трагедий в будущем.