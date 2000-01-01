05.01 11:07 MIGnews.com

Стали известны имена погибших из-за потопа в Тель-Авиве

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Жертвами, утонувшими в лифте одного из домов Тель-Авива, оказались Дин Яаков Шошани и Став Арари.Об этом сообщает интернет-издание Arutz Sheva.Как ранее сообщалось, лифт опустился на затопленную парковку, и двое молодых людей уже не смогли из него выбраться. На месте работали семь пожарных расчетов. Спасатели распилили крышу лифта, чтобы эвакуировать людей. На месте также работали спасатели из отряда водолазов "Лехава".Первым достать удалось Шошани, которого в критическом состоянии доставили в медицинский центр "Шиба", где медики констатировали смерть мужчины. Вскоре была обнаружена и Арари, которую доставили в больницу "Ихилов", но медикам не удалось спасти и ее жизнь.Выкачивание воды, полностью затопившей парковку и поднявшейся на уровень 2,5 метров, продолжалось несколько часов. Автомобилям причинен значительный ущерб.Утром воскресения, 5 января, на место прибыли представители компании, обслуживающей лифты для проверки на технические неисправности. Жильцы дома сообщали, что ранее подавали жалобу на неисправности лифта, однако меры приняты не были.В свою очередь полицейские отвергают утверждения жителей, что спасатели прибыли на место с большой задержкой."В диспетчерской службе полиции зафиксирован лишь один звонок с сообщением о затоплении парковки. Спасатели прибыли на место, и лишь тогда им стала ясна картина трагедии", - заявили в полиции.Время и место похорон Дина Шошани и Став Арари пока не обнародованы.